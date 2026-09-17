Власти Украины признали Киев зоной повышенного риска

Киев и Киевскую область включили в перечень территорий повышенного риска в рамках украинской программы страхования военных рисков для бизнеса. Об этом сообщил премьер-министр Незалежной Сергей Корецкий.

Одновременно власти расширили список имущества, на которое распространяется программа. В него добавили горючее, транспорт для его перевозки и хранения, сельскохозяйственную технику, грузовики и прицепы. Механизм также будет действовать для арендованного имущества.

Максимальную компенсацию страховой премии для одного предприятия увеличили с 3 млн до 5 млн гривен в год. Кроме того, правительство упростило требования к договорам страхования. Отдельную статью на страхование военных рисков власти Украины предусмотрели и в проекте бюджета на следующий год. По словам Корецкого, действующую программу решили расширить уже сейчас.

Ранее Life.ru сообщал, что украинские власти оценили возможные потери налоговых поступлений из-за ударов по предприятиям примерно в 70 млрд гривен. Тогда Корецкий также говорил о планах направить около $1 млрд на страхование военных рисков для бизнеса.