Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 17 сентября, 14:20

Власти Украины признали Киев зоной повышенного риска

Киев и область признали зоной повышенного риска для страхования бизнеса

Обложка © ТАСС / ра / Thomas Imo

Обложка © ТАСС / ра / Thomas Imo

Киев и Киевскую область включили в перечень территорий повышенного риска в рамках украинской программы страхования военных рисков для бизнеса. Об этом сообщил премьер-министр Незалежной Сергей Корецкий.

Одновременно власти расширили список имущества, на которое распространяется программа. В него добавили горючее, транспорт для его перевозки и хранения, сельскохозяйственную технику, грузовики и прицепы. Механизм также будет действовать для арендованного имущества.

Максимальную компенсацию страховой премии для одного предприятия увеличили с 3 млн до 5 млн гривен в год. Кроме того, правительство упростило требования к договорам страхования. Отдельную статью на страхование военных рисков власти Украины предусмотрели и в проекте бюджета на следующий год. По словам Корецкого, действующую программу решили расширить уже сейчас.

Затянуть пояса ради обороны: Премьер Украины заявил, что страна переходит на жёсткую экономию
Затянуть пояса ради обороны: Премьер Украины заявил, что страна переходит на жёсткую экономию

Ранее Life.ru сообщал, что украинские власти оценили возможные потери налоговых поступлений из-за ударов по предприятиям примерно в 70 млрд гривен. Тогда Корецкий также говорил о планах направить около $1 млрд на страхование военных рисков для бизнеса.

Главные новости об экономике других стран — в разделе «Мировая экономика» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Украина
  • Мировая экономика
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar