Более 50 журналистов могли участвовать в освещении гуманитарной миссии в Алешках Херсонской области. Среди работавших на месте были представители СМИ из России, США, Украины и других стран. Об этом на пресс-конференции по итогам операции рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

«Работали журналисты, представители американских СМИ, которых, собственно, согласовала американская сторона. Работали представители украинских СМИ, представители российских СМИ и журналисты из разных стран мира», — сообщила омбудсмен.

По словам Лантратовой, вместе с международным пресс-пулом в Алешках работали и военные корреспонденты. Она предположила, что общая квота для журналистов превышала 50 человек.

Как ранее сообщала съёмочная группа Life.ru, 30 октября журналисты сопровождали гуманитарную колонну на пути в Алешки. Помимо российских, американских и украинских корреспондентов, в поездке участвовали представители СМИ Франции и Италии.

Вместе с журналистами в город отправились Лантратова и её украинский коллега Дмитрий Лубинец. Оба омбудсмена находились в одном автобусе. Их задачей была координация гуманитарной операции, предусматривавшей доставку необходимых грузов и помощь мирным жителям.

Ранее Life.ru рассказывал, что режим тишины в районе Алешек завершился 1 ноября, а российская и украинская стороны, по словам Лантратовой, выполнили взятые на себя обязательства. Временное прекращение огня позволило доставить продовольствие, медикаменты и другие необходимые товары, а также организовать добровольную эвакуацию. Для вывоза жителей подготовили 25 автобусов и девять машин скорой помощи.