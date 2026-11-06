Британский телеканал Sky News получил предупреждение об угрозе безопасности. Аналогичные сообщения поступили ещё нескольким средствам массовой информации. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании Sky, принадлежащей американской корпорации Comcast.

Представители телеканала сообщили, что уже оценили возможные риски и уведомили компетентные органы. Сейчас компания сотрудничает с властями, чтобы обеспечить безопасность журналистов и бесперебойную работу редакции.

«Безопасность наших сотрудников остаётся главным приоритетом», — подчеркнули в компании.

Инцидент произошёл на фоне тревожных сообщений из других европейских стран. В частности, 6 ноября в Ирландии эвакуировали сотрудников национальной телерадиокомпании RTÉ после поступления электронного письма с угрозой взрыва. На место прибыли полицейские, в том числе сотрудники вооружённого подразделения. Связь между предупреждениями, полученными британскими и ирландскими СМИ, пока не установлена.

Ранее Life.ru писал о новой волне угроз в отношении европейских авиакомпаний. Только 5 ноября сообщения о возможных взрывных устройствах получили более десяти пассажирских рейсов. Некоторые самолёты пришлось перенаправить на запасные аэродромы. В частности, лайнер Aer Lingus, следовавший из Дублина в Рим, совершил посадку на военной авиабазе во Франции.