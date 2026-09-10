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Опубликовано 10 сентября, 10:24

Британца арестовали в Аланье после плевка в турецкий флаг

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Krestofell

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Krestofell

58-летнего туриста из Великобритании арестовали в турецкой Аланье после конфликта с персоналом отеля. Мужчина плюнул в турецкий флаг, висевший в лобби гостиницы. Об этом сообщает агентство DHA (Demirören Haber Ajansı)

Инцидент произошёл в одном из отелей района Динек. Британец поссорился с сотрудниками гостиницы, после чего подошёл к флагу и плюнул в него. Работники отеля задержали мужчину до приезда полиции.

В участке турист дал показания с помощью переводчика. Затем его доставили в суд, который арестовал британца по обвинению в оскорблении символов государственного суверенитета Турции. После заседания мужчину отправили в тюрьму в Аланье.

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В Турции оскорбление государственных символов является уголовным преступлением. Статья 300 Уголовного кодекса предусматривает от одного до трёх лет лишения свободы за публичное надругательство над турецким флагом, в том числе его разрыв, сожжение или иные унижающие действия. Эта же статья предусматривает наказание за публичное оскорбление государственного гимна Турции.

Ранее российского туриста арестовали на курорте в Турции за домогательство. 62-летний мужчина с инициалами А. А. приставал к работнице гостиницы.

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Никита Никонов
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