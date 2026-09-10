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Опубликовано 10 сентября, 09:22

Сменил номер на камеру: Российского туриста арестовали на курорте в Турции за домогательство

Российского туриста арестовали в Турции по делу о домогательствах

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Российского туриста арестовали в Турции по подозрению в сексуальных домогательствах к сотруднице пятизвёздочного отеля. Инцидент произошёл в курортном посёлке Инжекум около Алании, сообщает Yeni Alanya.

По данным издания, 62-летний мужчина с инициалами А. А. приставал к работнице гостиницы. После её жалобы отдыхающего задержали сотрудники жандармерии.

Показания россиянин давал в присутствии переводчика. Затем его доставили в прокуратуру Алании, которая попросила заключить мужчину под стражу.

Дежурный суд удовлетворил ходатайство. Туриста отправили в закрытую тюрьму типа L в Алании.

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Отпуск супругов из Томской области в Паттайе закончился ДТП и запретом на выезд из Таиланда. Вечером 29 августа Сергей с женой приехал на такси Bolt к ресторану в районе Джомтьена. Женщина вышла из машины слева, а мужчина открыл правую заднюю дверь со стороны проезжей части. В этот момент в дверь врезалась проезжавшая мимо мотоциклистка, которую после аварии доставили в больницу. Россиянина, его супругу и водителя такси отвезли в полицейский участок Донгтан. По словам Сергея, до завершения разбирательства ему запретили покидать страну, хотя обратный рейс супругов был запланирован на 1 сентября.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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