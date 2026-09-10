Сменил номер на камеру: Российского туриста арестовали на курорте в Турции за домогательство

Отпуск супругов из Томской области в Паттайе закончился ДТП и запретом на выезд из Таиланда. Вечером 29 августа Сергей с женой приехал на такси Bolt к ресторану в районе Джомтьена. Женщина вышла из машины слева, а мужчина открыл правую заднюю дверь со стороны проезжей части. В этот момент в дверь врезалась проезжавшая мимо мотоциклистка, которую после аварии доставили в больницу. Россиянина, его супругу и водителя такси отвезли в полицейский участок Донгтан. По словам Сергея, до завершения разбирательства ему запретили покидать страну, хотя обратный рейс супругов был запланирован на 1 сентября.