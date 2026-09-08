Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 8 сентября, 13:16

Рассказала подругам про султанов: Россиянку наказали за «экскурсию» в Стамбуле

Россиянку оштрафовали на 180 тысяч рублей за «экскурсию» в мечети Стамбула

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BTWImages

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BTWImages

Жительницу Набережных Челнов Дину Валиеву оштрафовали в Турции на 180 тысяч рублей за якобы проведение экскурсии без удостоверения гида. Сама россиянка утверждает, что просто рассказывала семи подругам об истории мечети Сулеймание. Об этом стало известно Telegram-каналу Baza.

Во время отдыха в Стамбуле компания из восьми россиянок отправилась на прогулку и заглянула в знаменитую мечеть Сулеймание. Валиева, по её словам, лишь поделилась с приятельницами информацией о правителях, похороненных в расположенных там усыпальницах. Разговор туристок привлёк внимание пятерых правоохранителей. Они поинтересовались целью поездки девушек, проверили сумку Валиевой и сфотографировали её паспорт.

После этого россиянке объяснили, что иностранцам нельзя проводить экскурсии без специального удостоверения или лицензии. На тот момент женщину отпустили, ограничившись предупреждением. О существовании штрафа Дина узнала лишь спустя несколько месяцев. Вместе с мужем она начала оформлять вид на жительство в Турции и выяснила, что за «несанкционированную экскурсию» ей всё-таки назначили наказание.

Сумма оказалась немаленькой — 180 тысяч рублей. Чтобы продолжить оформление ВНЖ, россиянке пришлось погасить этот штраф. При этом сама Валиева настаивает, что не организовывала экскурсию и не получала за рассказ денег. По её версии, речь шла о разговоре внутри компании друзей во время обычной туристической прогулки.

В Турции стеклянная дверь в пятизвёздочном отеле упала на россиянку
В Турции стеклянная дверь в пятизвёздочном отеле упала на россиянку

Ранее российские и украинские туристы устроили драку в пятизвёздочном отеле в турецкой Аланье. Инцидент произошёл в курортном районе Пайаллар.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Турция
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar