Рассказала подругам про султанов: Россиянку наказали за «экскурсию» в Стамбуле

Жительницу Набережных Челнов Дину Валиеву оштрафовали в Турции на 180 тысяч рублей за якобы проведение экскурсии без удостоверения гида. Сама россиянка утверждает, что просто рассказывала семи подругам об истории мечети Сулеймание. Об этом стало известно Telegram-каналу Baza.

Во время отдыха в Стамбуле компания из восьми россиянок отправилась на прогулку и заглянула в знаменитую мечеть Сулеймание. Валиева, по её словам, лишь поделилась с приятельницами информацией о правителях, похороненных в расположенных там усыпальницах. Разговор туристок привлёк внимание пятерых правоохранителей. Они поинтересовались целью поездки девушек, проверили сумку Валиевой и сфотографировали её паспорт.

После этого россиянке объяснили, что иностранцам нельзя проводить экскурсии без специального удостоверения или лицензии. На тот момент женщину отпустили, ограничившись предупреждением. О существовании штрафа Дина узнала лишь спустя несколько месяцев. Вместе с мужем она начала оформлять вид на жительство в Турции и выяснила, что за «несанкционированную экскурсию» ей всё-таки назначили наказание.

Сумма оказалась немаленькой — 180 тысяч рублей. Чтобы продолжить оформление ВНЖ, россиянке пришлось погасить этот штраф. При этом сама Валиева настаивает, что не организовывала экскурсию и не получала за рассказ денег. По её версии, речь шла о разговоре внутри компании друзей во время обычной туристической прогулки.

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