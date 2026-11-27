Томми Робинсону предъявили обвинение в отказе предоставить полиции PIN-код телефона после возвращения из России. Бывший лидер ультраправой организации «Лига английской обороны» (English Defence League, EDL) должен предстать перед Вестминстерским магистратским судом 14 декабря.

43-летнего Робинсона, настоящее имя которого Стивен Яксли-Леннон, задержали 13 июня в аэропорту Хитроу. Он возвращался из России через Турцию. Сотрудники полиции потребовали разблокировать его телефон на основании Закона о борьбе с терроризмом и пограничной безопасности 2019 года, однако мужчина отказался назвать код.

В соцсети X Робинсон объяснил отказ содержимым устройства. По его словам, там хранились личные сообщения пострадавших от деятельности групп груминга, в которых упоминались полицейские подразделения и случаи насилия. Он также утверждает, что располагал сведениями о британских политиках, причастных к сексуальному насилию над детьми. Робинсон считает новое преследование политически мотивированным. Он заявил, что антитеррористические полномочия используют против него как инструмент давления. В частности, мужчина напомнил, что ранее уже сталкивался с обвинением по антитеррористическому законодательству, но был оправдан.

«Семнадцать лет. Ни одного дня без ожидающего рассмотрения обвинения с тех пор, как я впервые заговорил о группах груминга», — написал он.

Новое обвинение предъявлено на фоне другого уголовного дела. В прошлом месяце присяжные признали Робинсона виновным в преследовании двух журналистов Daily Mail — Эндрю Янга и Джейкоба Дирнхубера. По версии обвинения, он направлял фотографов к их домам, публиковал снимки жилищ в социальных сетях и отправлял журналистам угрожающие сообщения. В суде представили переписку, в которой Робинсон написал одному из журналистов: «Я приду к твоей двери». Другому он позвонил со словами: «Я иду за тобой». Оба журналиста заявили, что опасались за свою безопасность.