В Великобритании резко вырос спрос на продукты длительного хранения и товары первой необходимости после призыва властей подготовиться к возможным чрезвычайным ситуациям. Всего за десять дней продажи антисептиков подскочили на 83%, бутилированной воды — на 67%, а консервов и продуктов в банках — на 37%. Такие данные приводит исследовательская компания Worldpanel by Numerator.

Ажиотаж вокруг запасов начался после запуска правительственной кампании Be Ready («Будь готов») 22 октября. Британцам рекомендовали обеспечить себя всем необходимым на трое суток на случай отключения электричества, перебоев с водоснабжением и других кризисных ситуаций.

Особенно заметно вырос интерес к мясным консервам. Число покупателей этой категории увеличилось на 43%, что соответствует примерно 400 тысячам дополнительных покупателей ежедневно.

В рекомендованный властями набор также входят наличные деньги, фонарик, радиоприёмник и средства гигиены. На каждого человека предлагается предусмотреть по три литра питьевой воды в сутки, не считая жидкости для приготовления пищи и бытовых нужд.

При этом исследователи не считают происходящее паническими закупками. Британцы преимущественно добавляют необходимые товары к обычным покупкам, а не скупают их огромными партиями. Например, в октябре бутилированную воду приобрели менее трети домохозяйств.

Сама правительственная программа рассчитана на три года. Её цель — научить население самостоятельно справляться с последствиями чрезвычайных ситуаций в первые 72 часа, пока помощь направляют наиболее нуждающимся.