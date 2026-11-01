Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг уже несколько недель запасается продуктами и водой на случай чрезвычайной ситуации. Политик решил лично последовать рекомендациям по подготовке к возможным кризисам. Его примеру решила последовать даже собственная мать, сообщает The Guardian.

В домашний запас главы британского Минобороны вошли консервированная фасоль, кукуруза, красная фасоль, тунец, протеиновые батончики и орехи. Стритинг также приготовил питьевую воду, аптечку и фонарик на батарейках — на случай отключения электричества.

По словам министра, его мать позвонила ему, чтобы уточнить, сколько продуктов стоит закупить. Женщина объяснила, что вскоре получит зарплату и хочет заранее рассчитать расходы. Сам Стритинг считает такую предусмотрительность разумной мерой в условиях растущих угроз безопасности.

При этом политик подчеркнул, что не собирается поддаваться панике. По его словам, домашние запасы нужны на случай различных чрезвычайных ситуаций, в том числе перебоев с коммунальными услугами. Министр рассчитывает, что личный пример поможет британцам серьёзнее отнестись к подготовке.

Одновременно Лондон намерен увеличивать оборонные расходы. Министр финансов Джон Хили заявил о планах довести их до 3% ВВП к 2030 году и до 3,5% к 2035-му. Стритинг убеждён, что Великобритания должна не только сдерживать потенциальных противников, но и иметь возможность отразить нападение, если сдерживание не сработает.

Ранее Life.ru писал, что Стритинг призвал Великобританию подготовиться к возможной войне в течение тысячи дней. По оценке министра, к 2030 году потенциальные противники могут получить возможности для нанесения ударов по британской территории. В связи с этим он выступил за ускорение укрепления обороноспособности страны.

Британцы уже начали реагировать на призывы властей. Как сообщал Life.ru, после запуска государственной программы подготовки к чрезвычайным ситуациям спрос на радиоприёмники вырос в пять раз. Фонарики стали покупать на 284% чаще, а портативные аккумуляторы — на 106%. При этом некоторые модели радиоприёмников полностью исчезли из продажи.