Бритва перед въездом: Почему бородатых мужчин останавливают на китайской границе

Некоторых мужчин с бородами на КПП «Хоргос» на границе Казахстана и Китая стали просить побриться перед въездом в КНР. Об этом сообщает казахстанское издание Ulysmedia со ссылкой на своих собеседников.

Один из них, Самат Авганов, рассказал, что регулярно ездит в Китай по работе с 2022 года и раньше с таким требованием не сталкивался. Однако 3 сентября на границе ему предложили либо сбрить бороду, либо вернуться в Казахстан. Мужчина выбрал первый вариант.

Другой путешественник Шынгыс Кудайбергенов утверждает, что подобные проверки продолжались несколько дней. По его словам, некоторых мужчин встречают с бритвой и не пропускают дальше, пока они не побреются. Он также заявил, что процедуру могут снимать на видео, а у отдельных путешественников проверяют содержимое телефонов.

При этом официального объявления о новом запрете на въезд в Китай для иностранцев с бородами нет. Неизвестно и то, применяется ли такая практика на других погранпереходах страны.

Сам подход может быть связан с правилами, действующими в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. В принятых там ещё в 2017 году нормах по противодействию экстремизму среди его признаков упоминается «ненормальное отращивание бороды», используемое для демонстрации религиозного фанатизма. Там же говорится об одежде, закрывающей лицо и тело. При этом речь в документе идёт не о запрете любой бороды как таковой.

Доктор исторических наук Роман Силантьев отметил в беседе с «Царьградом», что схожие практики встречаются и в других странах региона. В пример он привёл Таджикистан, где власти настороженно относятся к внешним признакам, которые связывают с религиозным радикализмом.

Отдельного закона, прямо запрещающего мужчинам носить бороду, в Таджикистане нет. Однако летом 2026 года СМИ сообщали о случаях, когда мужчин задерживали из-за растительности на лице и принудительно брили. В соседнем Афганистане ситуация обратная: действующие там нормы запрещают мужчинам сбривать бороды или укорачивать их меньше установленной длины.

Китай ранее продлил безвизовый режим для россиян до конца 2027 года. Граждане РФ могут находиться в стране без визы до 30 дней, в том числе приезжать с туристическими и деловыми целями, навещать родственников и следовать транзитом.