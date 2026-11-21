На Украине суды завалены делами по искам с требованием отменить выезд за рубеж. При этом появились решения, согласно которым мужчинам удаётся добиться отмены отказов пограничников выпустить их из страны. РИА «Новости» проанализировало судебную статистику Незалежной.

В одном из дел работник предприятия с бронью собирался в командировку в Польшу. Он предъявил паспорт, электронный военно-учётный документ и приказ о поездке, но его не выпустили. Львовский окружной административный суд 22 мая 2026 года отменил отказ пограничников.

В другом споре мужчина пытался выехать через пункт пропуска «Шегини». Он предоставил документы об отсрочке, разводе и рождении ребёнка, пояснив, что один воспитывает сына. Суд отменил отказ, а в июне 2026 года апелляционная инстанция оставила это решение в силе.

Черкасский окружной административный суд также отменил отказ мужчине, который хотел выехать вместе с матерью-инвалидом. Пограничники ссылались на то, что другой человек, сопровождавший женщину раньше, не вернулся на Украину. Суд решил, что ответственность за его действия нельзя возлагать на истца.

Хотя таких положительных решений пока немного, но украинцы начали всё активнее пытаться добиваться права выехать за границу через суд.