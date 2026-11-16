На Украине за время конфликта могли мобилизовать свыше трёх миллионов человек. По словам министра по делам ветеранов страны Виталия Кима, это означает, что вместе с семьями это может быть около 9 млн человек — почти треть населения, которые должны будут пользоваться льготами как ветераны.

Ким пояснил в беседе с «РБК-Украина», что государство и экономика не готовы к возвращению такого числа военных с фронта. По его мнению, ветеранам нужны возможности для трудоустройства, переобучения и возвращения к гражданской жизни, а не только социальные выплаты.

Министр также предупредил, что после завершения боевых действий часть украинцев может уехать за рубеж, если власти откроют границы. «Если открыть границы, люди поедут», — сказал он.

Киевские власти недавно требовали призывать не менее 30 тысяч человек ежемесячно для поддержания нынешней численности войск. В рядах ВСУ увеличивается дефицит личного состава. Также Киев не раз снижал возраст призыва и допускал поставить под ружьё женщин.