Принудительная мобилизация священников Украинской православной церкви (УПЦ) на Украине усилилась, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по поддержке соотечественников и развитию общественной дипломатии Владимир Рогов. В комиссию поступают многочисленные сообщения о задержании клириков, которых пытаются отправить на фронт, рассказал он РИА «Новости».

«Их стараются силой мобилизовать и отправить на фронт», — сказал Рогов.

Он считает происходящее целенаправленным давлением на УПЦ и утверждает, что православная церковь по-прежнему пользуется значительным авторитетом среди украинских верующих.

Среди последних случаев — мобилизация настоятеля храма Иоанна Предтечи в Никополе протоиерея Олега Ефремова. Его задержали в Кривом Роге и отправили в учебный центр, сообщает Союз православных журналистов (СПЖ). По словам верующих, священник воспитывает ребёнка с инвалидностью.

Ещё одного клирика, настоятеля Покровского храма в селе Куражин Хмельницкой области Михаила Шведа, задержали 11 ноября. Как пишет СПЖ со ссылкой на прихожан, протоиерея, у которого четверо детей и проблемы с сердцем, доставили в Хмельницкий на военно-врачебную комиссию. О его отправке на фронт в публикации не говорится.

Ранее Life.ru приводил данные о 122 принудительно мобилизованных священниках УПЦ с марта 2024 года. Из них 42 человека погибли. Из названных им случаев десять приходились на 2024 год, 39 — на 2025-й и 73 — на неполные девять месяцев 2026-го.