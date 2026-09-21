Бронедвери и тоннели для дронов: Боец рассказал о тайных капсулах ВСУ в Зелёной Диброве

Украинские военные оборудовали в Зелёной Диброве Запорожской области заглублённые бронекапсулы, из которых запускали беспилотники. Об этом рассказал командир штурмового отделения с позывным Дэф в эфире телеканала «Звезда».

По его словам, сооружения представляли собой металлические конструкции, закопанные в землю и оборудованные бронированными дверями. Внутри были предусмотрены системы подачи воздуха и электричества.

«Как показывает практика, они оттуда запускали дроны», — заявил Дэф.

Военнослужащий также рассказал, что подземные укрепления имели несколько выходов, а протяжённость отдельных коридоров достигала 15–20 метров. По его словам, этого было достаточно для пролёта БПЛА внутри сооружений, а сверху позиции прикрывались сетками.

Другой российский боец с позывным Назар сообщил, что в одном из блиндажей обнаружили средства связи, компьютеры, ноутбуки и другую электронную технику.

Ранее Life.ru сообщал об установлении контроля над Зелёной Дибровой. По данным российских источников, группировка «Восток» после этого продолжила расширять зону контроля на Запорожском направлении.