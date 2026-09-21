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Опубликовано 21 сентября, 14:51

«Практически отсутствуют»: Генерал объяснил, почему ВСУ не могут отражать удары Армии РФ

Генерал Липовой: ВСУ не могут отражать удары Армии России из-за нехватки ПВО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Husaruk Vitalii

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Husaruk Vitalii

ВСУ не могут эффективно отражать удары российских войск из-за нехватки средств ПВО. Такое мнение NEWS.ru высказал председатель президиума организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

Липовой пояснил, что последние месяцы показали: средства ПВО ВСУ — как в Киеве, так и на других стратегических направлениях — практически отсутствуют. По его словам, причина проста: прежние комплексы быстро закончились, а ничего нового западные хозяева поставить в нужном количестве так и не смогли.

Он утверждает, что российские войска продолжают разрушать военные объекты Украины, не сталкиваясь с серьёзным сопротивлением в воздухе. По словам генерала, это характерно для Одессы, Киева, Харькова, Днепропетровска и других городов.

«Наша армия не наносит удары по гражданским объектам. Чем хуже у Киева ситуация на линии боевого соприкосновения, тем чаще он прибегает к атакам на гражданскую инфраструктуру в российских регионах. Однако ни одна подобная акция не остаётся без ответа», — заключил Липовой.

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Ранее Life.ru писал, что по сводке Воздушных сил ВСУ, украинская ПВО не сбила ни одной дальнобойной ракеты ВС РФ. Россия запускала «Калибры», баллистические «Искандер-М»/С-400/KN-23, «Ониксы» и дроны Shahed, а ВСУ признали попадания на 36 локациях.

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Анастасия Никонорова
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