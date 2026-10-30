Бронемашина и 300 кг взрывчатки за $8000: На Украине задержали предприимчивого подполковника ВСУ

В Днепропетровской области Украины задержали бывшего заместителя командира механизированной бригады ВСУ, подозреваемого в попытке продать бронемашину БРДМ-2 вместе со взрывчаткой за восемь тысяч долларов. По данным Государственного бюро расследований (ГБР) Украины, мощность изъятых взрывчатых веществ составляла около 300 килограммов в тротиловом эквиваленте. Вместе с подполковником задержан его предполагаемый сообщник.

Как установило следствие, офицер незаконно завладел бронированной разведывательно-дозорной машиной и спрятал её на территории одного из военных подразделений. Позднее он нашёл покупателя, договорился о цене и организовал передачу техники. Чтобы скрыть происхождение БРДМ-2, злоумышленники, по версии ГБР, уничтожили её заводской номер.

Непосредственно перегнать бронемашину к месту сделки подполковник поручил сообщнику. Ночью тот вывел технику из укрытия и доставил в лесополосу, где уже ожидал специальный автомобильный трал для дальнейшей транспортировки.

Однако завершить продажу подозреваемым не удалось. Когда посредник получал оговорённые восемь тысяч долларов, его задержали сотрудники ГБР. На месте правоохранители изъяли бронемашину и взрывчатку. Впоследствии задержали и бывшего заместителя командира бригады.

Обоим мужчинам предъявили подозрения в хищении военного имущества по предварительному сговору в условиях военного положения. Им грозит до 15 лет лишения свободы. Следователи добиваются заключения подозреваемых под стражу на время расследования.