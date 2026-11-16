Выставка «Броня веры», в экспозицию которой вошли иконы, написанные на бронепластинах, спасших жизни российским военнослужащим, открылась в Общественной палате РФ в Москве.

Организаторами выступили комиссия ОП РФ по поддержке ветеранов и членов их семей и рабочая группа Мосгордумы по поддержке участников СВО. На бронепластинах изображены иконы и святые покровители, а следы от пуль и осколков художники сохранили, сделав их частью произведений.

«Выставка называется «Броня веры». Экспонаты — это не просто картины, это плиты из бронежилетов, которые привезены с линии боевого соприкосновения. Каждая из этих бронепластин спасла жизнь русского бойца», — сказал на открытии член рабочей группы Мосгордумы Родион Газманов.

Автор выставки Андрей Пучков рассказал, что идея появилась после общения с военнослужащими на передовой.

«Мы вспомнили княжеские дружины, которые шли в бой с ликами на бронещитах, на стягах. И тогда родилась идея написать святые образы на бронепластинах, которые спасли жизнь самим бойцам и их друзьям», — пояснил он.

Над созданием работ трудились студенты Московского государственного академического художественного института имени В.И. Сурикова и Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки. Для письма на бронеплитах художники разработали специальную технику. Перед выставкой все работы освятили в Даниловом монастыре.

Организаторы сообщили, что в дальнейшем выставку планируют представить в Музее современной истории России, а затем показать в регионах страны.

Ранее сообщалось, что более 50 тысяч москвичей и гостей столицы посетили выставку «Христианская традиция. Наши дни» в Центральном выставочном зале «Манеж». Экспозиция, посвящённая современному церковному искусству, открылась для широкой публики 5 ноября и продолжит работу до 8 декабря. Интерес к проекту был заметен уже в первые дни — с 5 по 8 ноября экспозицию посмотрели 21 573 человека.