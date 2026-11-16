Более 50 тысяч москвичей и гостей столицы посетили выставку «Христианская традиция. Наши дни» в Центральном выставочном зале «Манеж». Экспозиция, посвящённая современному церковному искусству, открылась для широкой публики 5 ноября и продолжит работу до 8 декабря.

Интерес к проекту был заметен уже в первые дни. С 5 по 8 ноября экспозицию посмотрели 21 573 человека. Выставка проходит в рамках церковно-общественного форума «Православная Русь — ко Дню народного единства» и приурочена к 80-летию патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Гостям представили 524 произведения 216 авторов, выбранные более чем из трёх тысяч заявок со всей страны. Среди экспонатов — живопись, иконы, скульптуры, церковные облачения, ювелирные украшения и предметы декоративно-прикладного искусства. Выставка разделена на четыре тематических пространства: «История Отечества», «Бог и человек», «Сохраняя наследие» и «Красота, спасающая мир». В них раскрываются темы православной веры, российской истории, восстановления храмов, семьи и преемственности поколений.

Одним из наиболее масштабных экспонатов стала картина Ильи Глазунова «Раскулачивание» размером четыре на восемь метров. Вес монументального полотна составляет почти тонну. Посетители также могут увидеть произведения современных иконописцев, скульпторов и мастеров церковного искусства. Помимо художественной экспозиции, организаторы подготовили лекции, кинопоказы, творческие встречи и мероприятия для детей. Бесплатные экскурсии проходят каждые 15 минут. Посетить выставку можно ежедневно с 10:00 до 20:00, вход открыт до 19:00.