Бронза на китайском снегу: Россиянка София Надыршина поднялась на пьедестал Кубка мира
Сноубордистка Надыршина завоевала бронзу на этапе Кубка мира в Китае
Обложка © ТАСС / Андрей Голованов
Российская сноубордистка София Надыршина завоевала бронзовую медаль на стартовом этапе Кубка мира сезона-2026/27 в Китае. Спортсменка заняла третье место в параллельном гигантском слаломе, следует из официальных результатов Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).
В полуфинале россиянка уступила итальянке Лучии Дальмассо, бронзовому призёру Олимпийских игр 2026 года. В борьбе за третье место Надыршина опередила представительницу Южной Кореи Чан Со Хи. Золото досталось Дальмассо, серебро — нидерландской сноубордистке Мишель Деккер.
Ещё две россиянки, Мария Травиничева и Полина Каримова, заняли шестое и 14-е места соответственно. Соревнования в китайском Сноу Жуи продлятся до 29 ноября.
Надыршиной 23 года. В 2021 году она стала чемпионкой мира в параллельном слаломе и завоевала серебро в параллельном гигантском слаломе. В марте 2025-го спортсменка родила дочь.
Напомним, российские сноубордисты вернулись на международные соревнования в нейтральном статусе. В начале ноября FIS допустила к зарубежным стартам ещё семерых российских спортсменов, среди которых оказались сноубордисты Ульяна Бородина, Дмитрий Бронников и Михаил Будзинский.