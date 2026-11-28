Российская сноубордистка София Надыршина завоевала бронзовую медаль на стартовом этапе Кубка мира сезона-2026/27 в Китае. Спортсменка заняла третье место в параллельном гигантском слаломе, следует из официальных результатов Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

В полуфинале россиянка уступила итальянке Лучии Дальмассо, бронзовому призёру Олимпийских игр 2026 года. В борьбе за третье место Надыршина опередила представительницу Южной Кореи Чан Со Хи. Золото досталось Дальмассо, серебро — нидерландской сноубордистке Мишель Деккер.

Ещё две россиянки, Мария Травиничева и Полина Каримова, заняли шестое и 14-е места соответственно. Соревнования в китайском Сноу Жуи продлятся до 29 ноября.

Надыршиной 23 года. В 2021 году она стала чемпионкой мира в параллельном слаломе и завоевала серебро в параллельном гигантском слаломе. В марте 2025-го спортсменка родила дочь.