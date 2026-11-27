Российский лыжник Савелий Коростелёв открыл сезон Кубка мира — 2026/27 попаданием в десятку сильнейших спортсменов. Согласно результатам Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), он занял десятое место в гонке классическим стилем с раздельным стартом в финской Руке.

Россиянин преодолел десятикилометровую дистанцию за 22 минуты 47,1 секунды. Лучший результат показал норвежец Мартин Левстрём Нюэнгет, опередивший Коростелёва на 38,1 секунды и финишировавший за 22 минуты 9 секунд. Серебро досталось Андреасу Фьордену Реэ (+10,7 секунды), бронза — Йоханнесу Клебо (+13 секунд).

Стартовый этап Кубка мира продлится до 29 ноября. В субботу спортсменам предстоит побороться за награды в классическом спринте, а в воскресенье состоятся масс-старты на 20 километров свободным стилем.

Ранее Коростелёва, Дарью Непряеву, Наталью Терентьеву и Сергея Волкова зарегистрировали на следующий этап Кубка мира, который пройдёт в норвежском Тронхейме с 4 по 6 декабря. Однако участие россиян в соревнованиях зависит от решения местных властей на фоне действующих ограничений на въезд спортсменов из РФ и Белоруссии. FIS допускает российских лыжников к международным турнирам в нейтральном статусе.