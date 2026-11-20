Российская теннисистка Мирра Андреева вошла в пятёрку претенденток на звание лучшего игрока 2026 года. Список номинанток представила Женская теннисная ассоциация (WTA).

За престижную награду 19-летней россиянке предстоит соперничать с первой ракеткой мира Еленой Рыбакиной из Казахстана, белоруской Ариной Соболенко, чешкой Линдой Носковой и украинкой Элиной Свитолиной.

Андреева завершила один из самых успешных сезонов в своей карьере. В 2026 году она завоевала четыре титула, включая первый трофей турнира Большого шлема на «Ролан Гаррос» и победу на Итоговом турнире WTA. Кроме того, спортсменка выиграла соревнования категории WTA 500 в Аделаиде и Линце.

Эти результаты позволили россиянке впервые подняться на вторую строчку мирового рейтинга. Выше неё по итогам сезона оказалась только Рыбакина.

На другую награду WTA претендует ещё одна представительница России — Диана Шнайдер. Её включили в число кандидаток на приз «Прогресс года» вместе с румынкой Сораной Кырстей, филиппинкой Александрой Эалой, американкой Ивой Йович и украинкой Мартой Костюк.

Победительниц объявят на неделе с 14 декабря. Помимо звания лучшей теннисистки и награды за прогресс, ассоциация определит победителей в номинациях «Пара года», «Новичок года» и «Возвращение года».

Ранее Life.ru рассказывал, как критика в соцсетях неожиданно помогла Андреевой найти дополнительную мотивацию. Спортсменку задел комментарий о том, что ей редко удаётся побеждать соперниц из первой десятки мирового рейтинга. После этого россиянка решила доказать, что способна обыгрывать сильнейших теннисисток.