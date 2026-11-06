Болгарского тяжелоатлета Божидара Андреева, завоевавшего бронзовую медаль Олимпийских игр 2024 года в Париже, дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В организме 29-летнего спортсмена обнаружили запрещённый анаболический стероид. Об этом сообщило Международное агентство допинг-тестирования (ITA).

Положительный результат дала проба, взятая у Андреева 15 октября 2025 года во время внесоревновательного контроля. Исследование выявило метаболит местеролона — вещества, которое входит в запрещённый список Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Срок дисквалификации отсчитывается с 18 ноября 2025 года, когда тяжелоатлета временно отстранили от соревнований. Наказание продлится до 17 ноября 2029 года.

Таким образом, Андреев не сможет выступить на летних Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе. Кроме того, все результаты, показанные им на соревнованиях в период с 15 октября по 18 ноября 2025 года, аннулированы.

При этом бронзовая медаль Олимпиады в Париже остаётся у спортсмена, поскольку она была завоёвана до нарушения антидопинговых правил. Андреев занял третье место в весовой категории до 73 килограммов.

Болгарский тяжелоатлет также становился бронзовым призёром чемпионата мира 2019 года и дважды выигрывал чемпионаты Европы — в 2019 и 2024 годах. На Олимпиаде в Токио он занял пятое место.