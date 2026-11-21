Бывший капитан круизного лайнера Costa Concordia Франческо Скеттино, осуждённый за катастрофу с 32 погибшими, досрочно покинул тюрьму в Италии. После более чем девяти лет заключения ему разрешили отбывать оставшуюся часть наказания вне исправительного учреждения. Об этом сообщает итальянская газета La Nazione.

Скеттино вышел из римской тюрьмы Ребиббия вечером 20 ноября. Решение принял надзорный суд Рима, положительно оценивший его поведение и участие в исправительных программах. Защита бывшего капитана подтвердила, что он получил право на альтернативный порядок исполнения наказания.

Теперь Скеттино предстоит жить под надзором социальных служб, работать и заниматься волонтёрством. По последним данным ANSA, с понедельника он начнёт работать служащим в частной организации в регионе Кампания. Ему также запрещено покидать место проживания с 22:00 до 06:00. Окончательное завершение срока ожидается в июле 2030 года.