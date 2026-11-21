Бросил тонущий лайнер с тысячами людей: Капитан Costa Concordia вышел на свободу
Капитан затонувшего Costa Concordia вышел из тюрьмы спустя девять лет
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Бывший капитан круизного лайнера Costa Concordia Франческо Скеттино, осуждённый за катастрофу с 32 погибшими, досрочно покинул тюрьму в Италии. После более чем девяти лет заключения ему разрешили отбывать оставшуюся часть наказания вне исправительного учреждения. Об этом сообщает итальянская газета La Nazione.
Скеттино вышел из римской тюрьмы Ребиббия вечером 20 ноября. Решение принял надзорный суд Рима, положительно оценивший его поведение и участие в исправительных программах. Защита бывшего капитана подтвердила, что он получил право на альтернативный порядок исполнения наказания.
Теперь Скеттино предстоит жить под надзором социальных служб, работать и заниматься волонтёрством. По последним данным ANSA, с понедельника он начнёт работать служащим в частной организации в регионе Кампания. Ему также запрещено покидать место проживания с 22:00 до 06:00. Окончательное завершение срока ожидается в июле 2030 года.
Ранее Life.ru вспоминал трагедию Costa Concordia в подборке крупнейших катастроф, произошедших в пятницу, 13-го. Мы рассказывали, как лайнер столкнулся со скалами у острова Джильо, почему эвакуация пассажиров затянулась и как действия капитана стали одним из ключевых обстоятельств уголовного дела.