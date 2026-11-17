Все 19 членов экипажа газовоза GAS HUSKY, затонувшего в Чёрном море у побережья Болгарии, удалось спасти. Моряков обнаружили на спасательном плоту примерно в 50 морских милях от берега и эвакуировали военными вертолётами. Об этом сообщает специализированный портал Maritime.bg.

На борту судна под флагом Либерии находились 3400 тонн сжиженного газа. Все члены экипажа — граждане Филиппин. После спасения их доставили на авиабазу Чайка в районе Варны.

Газовоз исчез с радаров в ночь на 17 ноября. Утром, в 08:02 по местному времени, спасательные службы получили сигнал аварийного радиобуя, позволивший определить район предполагаемого крушения.

Для поиска моряков задействовали болгарскую военную авиацию. В 10:25 на разведку вылетел штурмовик Су-25, экипаж которого обнаружил перевёрнутое судно и находившийся неподалёку спасательный плот. Люди на нём выпустили сигнальную ракету, привлекая внимание спасателей.

После обнаружения экипажа к операции подключились вертолёты. Военным удалось поднять всех 19 моряков на борт и доставить их на сушу. По данным болгарских СМИ, поисково-спасательная операция завершилась в 13:15 по местному времени.

Ранее Life.ru сообщал, что 16 ноября у берегов Болгарии затонул сухогруз BETUL 8, перевозивший около трёх тысяч тонн пшеницы. Все 12 членов экипажа, среди которых были граждане Турции и Азербайджана, удалось эвакуировать. Моряки провели некоторое время в холодной воде, однако серьёзных травм не получили. Крушению предшествовал взрыв, а среди рассматриваемых причин назывались подрыв на морской мине и атака беспилотника.