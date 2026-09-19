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Опубликовано 19 сентября, 14:28

Бросил внедорожник и пустился в бега: В Хабаровском крае экс-отчим сбежал после страшных признаний падчерицы

Житель Хабаровского края бросил машину и сбежал после обвинений в растлении

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Несовершеннолетняя жительница Хабаровского края обвинила бывшего сожителя своей матери в развратных действиях. По данным РЕН-ТВ, после вызова полиции мужчина скрылся, бросив свой автомобиль.

Девочка из Хабаровского края обвинила бывшего отчима в растлении. Фото © Telegram / РЕН ТВ|Новости

Девочка из Хабаровского края обвинила бывшего отчима в растлении. Фото © Telegram / РЕН ТВ|Новости

Как утверждает источник телеканала, мужчина жил вместе с женщиной и её дочерью с 2021 по 2024 год. Отношения пары закончились после того, как незадолго до Нового года он сильно избил сожительницу.

Недавно девочка рассказала матери, что в период совместного проживания мужчина совершал в отношении неё развратные действия.

Узнав об обвинениях, бывший сожитель женщины 18 сентября приехал к ней для выяснения отношений. Мать девочки вызвала полицейских.

По данным РЕН ТВ, до их приезда мужчина успел скрыться, оставив свой внедорожник. Сейчас его местонахождение устанавливается.

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Ранее Life.ru сообщал о приговоре жителю Красноярска, которого суд признал виновным в многолетнем сексуальном насилии над малолетней падчерицей. Мужчина получил 17 лет колонии строгого режима.

Больше новостей о расследованиях и резонансных уголовных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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