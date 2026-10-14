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Опубликовано 14 октября, 10:44

«Бросили, как дворовых собак»: Визажист Успенской объявил об уходе после скандала в Саратове

Визажист Любови Успенской ушёл из её команды после отмены концерта в Саратове

Обложка © ТАСС /Валерий Шарифулин

Обложка © ТАСС /Валерий Шарифулин

Визажист Алим Сакалов объявил о прекращении сотрудничества с Любовью Успенской после отмены её концерта в Саратове. В Instagram* он заявил, что участники команды остались без поддержки в чужом городе.

«Нас всех бросили, как дворовых собак, в Саратове, и никто даже не извинился. Купил билет за свой счёт — я норм, не пропаду нигде. А музыканты лежали в аэропорту на полу с 21:00 до 14:00 следующего дня», — написал Сакалов.

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При этом визажист поблагодарил организаторов мероприятия за помощь и назвал их работу профессиональной. Претензии он адресовал окружению певицы: по его утверждению, коллектив сталкивался с оскорблениями и унижениями.

«Свою дочь так бросайте на произвол в чужом городе, а не свою команду, которая была за вас горой», — обратился визажист к Успенской.

Концерт в Саратове был запланирован на 9 октября. Сама певица объяснила отмену ошибкой в графике: вместо ожидаемых двух часов дорога занимала около шести или больше. По её словам, из-за плотного графика и проблем с маршрутом пришлось прервать тур.

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* Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещённой в России.

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Александра Вишнякова
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