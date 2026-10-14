Бывший муж Успенской сдал в США квартиру, за которую она 20 лет платила ипотеку

Бывший муж певицы Любови Успенской Александр Плаксин выставил на аренду элитную квартиру в престижном районе Уэст-Голливуд (Лос-Анджелес). Об этом сообщает Telegram-канал SHOT. Примечательно, что ипотеку за эту недвижимость на протяжении 20 лет выплачивала сама артистка.

Жильё площадью 112 квадратных метров расположено в известном комплексе Alta Loma неподалёку от бульвара Сансет-Стрип. В апартаментах обустроены две спальни, три ванные комнаты, кухня со столешницами из мрамора и отдельная гардеробная. Для жильцов дома также предусмотрен бассейн на территории и два машино-места на парковке.

По информации источника, рыночная стоимость объекта сейчас составляет порядка 910 тысяч долларов (примерно 75 миллионов рублей). Арендаторам апартаменты обойдутся в 3,5 тысячи долларов (около 300 тысяч рублей) в месяц.

Как заявляла ранее сама Любовь Успенская, бывший супруг ещё в 2013 году втайне оформил недвижимость на собственный траст. Певица, добросовестно гасившая платежи по кредиту в течение двух десятилетий, узнала о юридической потере прав на голливудскую собственность лишь в 2021 году.

Ранее Любовь Успенская выразила надежду на примирение дочери с возлюбленным. Певица призналась, что расстроена расставанием Татьяны Плаксиной с искусствоведом Артёмом Москвиным, поскольку возлагала на эти отношения большие надежды.