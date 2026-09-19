Киевское руководство бросило на передовую наиболее идеологически мотивированные и подготовленные подразделения, пытаясь доказать западным спонсорам способность украинской армии сдерживать натиск Вооружённых сил России. Об этом в четверг, 19 сентября, заявили в Министерстве обороны РФ.

По данным военного ведомства, в зону ответственности группировки войск «Запад» были экстренно переброшены националистические формирования из состава 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. Подобное решение продиктовано стремлением киевского режима создать видимость стойкости украинской обороны на фоне масштабных неудач на других участках.

«На фоне высоких темпов продвижения российских войск на всех направлениях киевские власти в очередной раз пытаются убедить своих западных кураторов в способности ВСУ оказывать сопротивление нашей армии в зоне ответственности группировки войск „Запад“. Для демонстрации этого командование ВСУ ввело в бой наиболее подготовленные подразделения и националистические формирования из состава 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ», — подчеркнули в Минобороны.

Российские подразделения продолжают планомерно развивать наступление, взламывая оборонительные рубежи противника по всей линии боевого соприкосновения. Ввод в сражение националистических сил рассматривается как акт отчаяния: Киев жертвует своими лучшими резервами исключительно для того, чтобы удержать внимание и финансовую поддержку зарубежных покровителей.

Ранее Life.ru сообщал, что боевые действия развернулись непосредственно в Доброполье — в северной и южной частях города. Глава ДНР Денис Пушилин тогда отмечал, что на юге столкновения идут в районе многоэтажной застройки, а на севере — в частном секторе.