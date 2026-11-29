Трёхкратная олимпийская чемпионка, вице-президент Федерации водных видов спорта России Ольга Брусникина приветствовала решение World Aquatics лишить Канаду двух международных турниров. В беседе с РБК Спорт она выразила надежду, что аналогичная судьба ждёт и запланированное на август первенство мира.

Для Брусникиной неожиданностью стало то, что международная федерация изменила уже утверждённый календарь соревнований. Вместе с тем она подчеркнула заинтересованность российских спортсменов в выступлениях на международной арене.

По мнению олимпийской чемпионки, заявления канадских властей о недопуске россиян не остались без внимания руководства международной федерации, которая выступает за равноправие спортсменов.

«У них позиция такова, что на их соревнованиях все должны участвовать в равных условиях», — отметила Брусникина.

В начале ноября канадские власти объявили о намерении ограничить въезд российских спортсменов и членов спортивных делегаций, воспользовавшись национальным иммиграционным законодательством.