Брынцалов вновь стал председателем Мособлдумы после выборов

Игорь Брынцалов вновь возглавил Московскую областную думу, получив единогласную поддержку всех фракций на первом заседании VIII созыва. Об избрании председателя регионального парламента он сообщил в своём Telegram-канале.

«Спасибо коллегам за доверие! Сегодня меня избрали председателем Московской областной Думы восьмого созыва. В основу работы Мособлдумы на ближайшие пять лет лягут задачи, поставленные Президентом, и наказы, которые жители дали нам во время кампании. Наш базовый принцип сохраняется: депутаты продолжат активно работать в округах и постоянно держать прямую связь с избирателями», — написал он.

Одним из главных направлений он назвал поддержку участников специальной военной операции и их близких. Речь идёт о дальнейшем развитии помощи, включая реабилитацию и содействие в трудоустройстве. Отдельное внимание планируется уделять семьям с детьми, прежде всего многодетным.

Брынцалов отметил, что в Подмосковье насчитывается уже около 120 тысяч многодетных семей. По его словам, законодательство должно учитывать рост их числа и отвечать на потребности родителей. Ещё одним направлением станет развитие инфраструктуры региона.

В числе задач он назвал строительство и ремонт школ и поликлиник, состояние дорог и благоустройство дворов. Реализацию этих планов председатель связал с бюджетом Московской области. Проект финансового документа на 2027–2029 годы должен поступить в Думу уже в ближайшие недели.

Ранее сообщалось, что Фуат Сайфитдинов возглавил Тюменскую областную думу восьмого созыва. Депутаты поддержали его кандидатуру на первом заседании нового состава. По результатам тайного голосования Сайфитдинов избран единогласно. В новый состав Тюменской областной думы вошли 48 депутатов. Половина избрана по одномандатным округам, ещё 24 получили мандаты по партийным спискам. Срок полномочий одного созыва — пять лет.