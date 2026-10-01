Сайфитдинов избран председателем Тюменской облдумы восьмого созыва

Фуат Сайфитдинов избран председателем Тюменской областной думы восьмого созыва. Депутаты поддержали его кандидатуру на первом заседании нового состава регионального парламента, сообщили в облдуме.

«На основании результатов тайного голосования председателем Тюменской областной думы VIII созыва единогласно избран Сайфитдинов Фуат Ганеевич», — говорится в сообщении.

Ранее кандидатуру Сайфитдинова на пост председателя предложил президиум регионального совета «Единой России». Региональный парламент он возглавляет с сентября 2022 года, когда был избран спикером седьмого созыва после смерти Сергея Корепанова.

В Тюменскую областную думу восьмого созыва вошли 48 депутатов. Половина из них избрана по одномандатным округам, ещё 24 получили мандаты по партийным спискам. Срок полномочий одного созыва составляет пять лет.

По итогам выборов «Единая Россия» получила 40 мест, КПРФ и ЛДПР — по три, «Новые люди» и «Справедливая Россия» — по одному. В составе парламента восемь депутатов представляют Ямало-Ненецкий автономный округ, 16 — Ханты-Мансийский автономный округ — Югру и 24 — юг Тюменской области.

Полномочия депутатов предыдущего, седьмого созыва официально прекратились 30 сентября. Первое организационное заседание нового состава облдумы состоялось 1 октября.

Ранее сообщалось, что бывшего вице-губернатора Красноярского края Сергея Пономаренко избрали сенатором от региона. Он покинул пост первого заместителя губернатора 30 сентября.