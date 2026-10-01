Экс-вице-губернатора Пономаренко избрали сенатором от Красноярского края

Бывший первый вице-губернатор Красноярского края Сергей Пономаренко избран сенатором от регионального Законодательного собрания. Его кандидатуру поддержал 51 депутат — все присутствовавшие на заседании.

Пономаренко был единственным претендентом на должность. После голосования он поблагодарил губернатора Михаила Котюкова за поддержку его решения сменить направление работы.

Накануне, 30 сентября, Пономаренко покинул пост первого заместителя губернатора и руководителя администрации главы региона. Эту должность он занимал с 2012 года, а до этого пять лет работал вице-губернатором.

Место представителя Заксобрания в Совете Федерации ранее занимал бывший губернатор края Александр Усс. Life.ru писал о его избрании сенатором в 2023 году: тогда депутаты краевого парламента поддержали его кандидатуру после ухода с поста главы региона. До Усса это кресло занимал Валерий Семёнов, который досрочно сложил полномочия из-за перехода на другую работу.