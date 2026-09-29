Нарусова сохранила кресло сенатора от Тувы

Глава Тувы Владислав Ховалыг вновь наделил Людмилу Нарусову полномочиями сенатора Российской Федерации — представителя от правительства республики. Соответствующий указ опубликован на сайте регионального правительства.

«Наделить полномочиями сенатора Российской Федерации — представителя от правительства Республики Тыва Нарусову Людмилу Борисовну», — говорится в документе.

Нарусова представляет Туву в Совете Федерации с 2002 года. В разные годы она была сенатором как от регионального парламента, так и от исполнительной власти республики. Ранее она также являлась депутатом Государственной думы.

Ранее Life.ru сообщал, что Ховалыг ещё перед выборами включил Нарусову в список кандидатов в Совет Федерации от Тувы. Помимо неё, в «губернаторскую тройку» вошли участник СВО Сурен Бады и омбудсмен Александр Адыгбай. После победы Ховалыг получил право выбрать одного из трёх кандидатов для представительства исполнительной власти региона в Совфеде.