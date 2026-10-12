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Регион
Опубликовано 12 октября, 16:40

Брюссель атакует «Росатом»: СВР раскрыла заказчика антироссийской кампании в Европе

СВР обвинила Еврокомиссию в организации кампании против «Росатома»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / HJBC

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / HJBC

Руководство Еврокомиссии выступает главным заказчиком информационной кампании против «Росатома» и строительства атомной электростанции «Пакш-2» в Венгрии. Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России (СВР), сославшись на поступающие в ведомство сведения.

В российской разведке заявили, что Брюссель организовал распространение негативной информации о госкорпорации и её участии в венгерском энергетическом проекте. В СВР охарактеризовали эту деятельность как клеветническую кампанию.

«Брюссель развернул клеветническую кампанию против Росатома», — говорится в сообщении пресс-бюро.

По информации ведомства, действия направлены не только против российской компании, но и против реализации проекта АЭС «Пакш-2». Главным инициатором информационной активности СВР называет непосредственно руководство Еврокомиссии.

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Ранее Life.ru писал, что Еврокомиссия рассматривает создание финансовой структуры наподобие «плохого банка», чтобы распределить юридические риски от использования замороженных российских активов между всеми странами ЕС. Цель — вывести средства из-под ответственности бельгийского депозитария Euroclear.

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Анастасия Никонорова
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