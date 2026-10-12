Руководство Еврокомиссии выступает главным заказчиком информационной кампании против «Росатома» и строительства атомной электростанции «Пакш-2» в Венгрии. Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России (СВР), сославшись на поступающие в ведомство сведения.

В российской разведке заявили, что Брюссель организовал распространение негативной информации о госкорпорации и её участии в венгерском энергетическом проекте. В СВР охарактеризовали эту деятельность как клеветническую кампанию.

«Брюссель развернул клеветническую кампанию против Росатома», — говорится в сообщении пресс-бюро.

По информации ведомства, действия направлены не только против российской компании, но и против реализации проекта АЭС «Пакш-2». Главным инициатором информационной активности СВР называет непосредственно руководство Еврокомиссии.

Ранее Life.ru писал, что Еврокомиссия рассматривает создание финансовой структуры наподобие «плохого банка», чтобы распределить юридические риски от использования замороженных российских активов между всеми странами ЕС. Цель — вывести средства из-под ответственности бельгийского депозитария Euroclear.