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Опубликовано 29 октября, 17:30

«Брюссель финансирует этот террор»: Украинский историк возмутилась кадрами из Луцка

Украинский историк обвинила ЕС в финансировании насильственной мобилизации

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Украинский историк Марта Гавришко обвинила Евросоюз в финансировании насильственной мобилизации после появления видео из Луцка, на котором сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) силой затаскивают мужчину в микроавтобус. Своё возмущение она выразила в социальной сети X.

«Вот как похищают мужчин и отправляют на передовую на Украине. Брюссель финансирует этот террор», — написала Гавришко, комментируя распространившиеся кадры.

В Луцке шесть сотрудников ТЦК вынесли мужчину из ТЦ и запихали в бус
В Луцке шесть сотрудников ТЦК вынесли мужчину из ТЦ и запихали в бус

На опубликованной записи видно, как несколько мужчин выносят человека из здания торгового центра, удерживая его за руки и ноги, после чего помещают в ожидающий микроавтобус. Обстоятельства задержания и дальнейшая судьба мужчины пока неизвестны.

Ранее Гавришко неоднократно критиковала методы украинских военкоматов и призывала европейских политиков обратить внимание на происходящее. В частности, историк задавалась вопросом, поддерживали бы лидеры ЕС подобные действия, если бы речь шла об их собственных детях.

В Одессе сотрудники ТЦК пять дней удерживали слепого «‎новобранца»
В Одессе сотрудники ТЦК пять дней удерживали слепого «‎новобранца»

Ранее Life.ru публиковал кадры произошедшего в Луцке. По информации украинских СМИ, шестеро сотрудников ТЦК вынесли мужчину из центрального универмага и погрузили в автомобиль.

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Марина Фещенко
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