«Брюссель финансирует этот террор»: Украинский историк возмутилась кадрами из Луцка
Украинский историк обвинила ЕС в финансировании насильственной мобилизации
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Украинский историк Марта Гавришко обвинила Евросоюз в финансировании насильственной мобилизации после появления видео из Луцка, на котором сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) силой затаскивают мужчину в микроавтобус. Своё возмущение она выразила в социальной сети X.
«Вот как похищают мужчин и отправляют на передовую на Украине. Брюссель финансирует этот террор», — написала Гавришко, комментируя распространившиеся кадры.
На опубликованной записи видно, как несколько мужчин выносят человека из здания торгового центра, удерживая его за руки и ноги, после чего помещают в ожидающий микроавтобус. Обстоятельства задержания и дальнейшая судьба мужчины пока неизвестны.
Ранее Гавришко неоднократно критиковала методы украинских военкоматов и призывала европейских политиков обратить внимание на происходящее. В частности, историк задавалась вопросом, поддерживали бы лидеры ЕС подобные действия, если бы речь шла об их собственных детях.
Ранее Life.ru публиковал кадры произошедшего в Луцке. По информации украинских СМИ, шестеро сотрудников ТЦК вынесли мужчину из центрального универмага и погрузили в автомобиль.