Украинский историк Марта Гавришко обвинила Евросоюз в финансировании насильственной мобилизации после появления видео из Луцка, на котором сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) силой затаскивают мужчину в микроавтобус. Своё возмущение она выразила в социальной сети X.

«Вот как похищают мужчин и отправляют на передовую на Украине. Брюссель финансирует этот террор», — написала Гавришко, комментируя распространившиеся кадры.

На опубликованной записи видно, как несколько мужчин выносят человека из здания торгового центра, удерживая его за руки и ноги, после чего помещают в ожидающий микроавтобус. Обстоятельства задержания и дальнейшая судьба мужчины пока неизвестны.

Ранее Гавришко неоднократно критиковала методы украинских военкоматов и призывала европейских политиков обратить внимание на происходящее. В частности, историк задавалась вопросом, поддерживали бы лидеры ЕС подобные действия, если бы речь шла об их собственных детях.