В Луцке шесть сотрудников ТЦК вынесли мужчину из ТЦ и запихали в бус

В украинском Луцке шестеро сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК) силой вынесли мужчину из центрального универмага и погрузили в микроавтобус. Кадры произошедшего появились в Сети, сообщает украинский портал «Время.UA».

В Луцке шесть сотрудников ТЦК силой вынесли мужчину из торгового центра. Видео © Telegram / Время.UA

На опубликованной записи запечатлено, как группа мужчин выносит человека из здания торгового центра, удерживая его за руки и ноги. После этого его помещают в ожидающий неподалёку транспорт. По словам очевидцев, полицейских во время происшествия рядом не было. Официальных разъяснений от представителей украинского военкомата относительно случившегося на момент публикации сообщения не поступало.