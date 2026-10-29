В Луцке шесть сотрудников ТЦК вынесли мужчину из ТЦ и запихали в бус
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В украинском Луцке шестеро сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК) силой вынесли мужчину из центрального универмага и погрузили в микроавтобус. Кадры произошедшего появились в Сети, сообщает украинский портал «Время.UA».
В Луцке шесть сотрудников ТЦК силой вынесли мужчину из торгового центра. Видео © Telegram / Время.UA
На опубликованной записи запечатлено, как группа мужчин выносит человека из здания торгового центра, удерживая его за руки и ноги. После этого его помещают в ожидающий неподалёку транспорт. По словам очевидцев, полицейских во время происшествия рядом не было. Официальных разъяснений от представителей украинского военкомата относительно случившегося на момент публикации сообщения не поступало.
Ранее Life.ru писал о жителе Одессы, который заявил о пятидневном удержании в ТЦК, несмотря на проблемы со зрением. По словам мужчины, его дважды исключали из воинского учёта по состоянию здоровья, однако сотрудники военкомата всё равно принудительно доставили его в учреждение. После обращения пострадавшего суд обязал Государственное бюро расследований Украины зарегистрировать заявление о предполагаемых нарушениях.