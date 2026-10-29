Алёшки: главное
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 29 октября, 13:23

В Луцке шесть сотрудников ТЦК вынесли мужчину из ТЦ и запихали в бус

Обложка © Telegram / Время.UA

Обложка © Telegram / Время.UA

В украинском Луцке шестеро сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК) силой вынесли мужчину из центрального универмага и погрузили в микроавтобус. Кадры произошедшего появились в Сети, сообщает украинский портал «Время.UA».

В Луцке шесть сотрудников ТЦК силой вынесли мужчину из торгового центра. Видео © Telegram / Время.UA

На опубликованной записи запечатлено, как группа мужчин выносит человека из здания торгового центра, удерживая его за руки и ноги. После этого его помещают в ожидающий неподалёку транспорт. По словам очевидцев, полицейских во время происшествия рядом не было. Официальных разъяснений от представителей украинского военкомата относительно случившегося на момент публикации сообщения не поступало.

Пленный ВСУ рассказал, что ТЦК мобилизовал его с диагнозом умственная отсталость
Пленный ВСУ рассказал, что ТЦК мобилизовал его с диагнозом умственная отсталость

Ранее Life.ru писал о жителе Одессы, который заявил о пятидневном удержании в ТЦК, несмотря на проблемы со зрением. По словам мужчины, его дважды исключали из воинского учёта по состоянию здоровья, однако сотрудники военкомата всё равно принудительно доставили его в учреждение. После обращения пострадавшего суд обязал Государственное бюро расследований Украины зарегистрировать заявление о предполагаемых нарушениях.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Украина
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar