BSW поддержит кандидата АдГ на пост главы парламента Саксонии-Анхальта

Партия BSW («Союз Сары Вагенкнехт») пообещала поддержать кандидата от «Альтернативы для Германии» на пост председателя ландтага Саксонии-Анхальта. Вместе у двух фракций достаточно депутатов для избрания представителя АдГ.

«В качестве первого знака того, что мы уважаем парламентские традиции, завтра мы проголосуем за кандидата от АдГ на пост председателя ландтага», — заявил руководитель фракции BSW Томас Шульце.

На сентябрьских выборах АдГ получила 43,8% вторых голосов и стала крупнейшей партией в земельном парламенте. Ей досталось 38 из 83 мандатов, BSW — ещё пять. Таким образом, вместе две фракции располагают большинством.

АдГ единогласно выдвинула на пост председателя ландтага депутата Тобиаса Рауша. Если он будет избран на учредительном заседании 6 октября, представитель партии впервые возглавит земельный парламент в Германии.

ХДС рекомендовал своим депутатам воздержаться при голосовании. В партии объяснили, что голоса христианских демократов не будут решающими, поскольку АдГ и BSW уже располагают необходимым большинством. СДПГ, «Зелёные» и Левая партия заявили, что кандидата АдГ не поддержат.

При этом вокруг статуса АдГ продолжаются судебные споры. В феврале суд в Кёльне временно запретил Федеральному ведомству по охране конституции относить партию в целом к подтверждённо правоэкстремистским до завершения разбирательства. Земельное ведомство Саксонии-Анхальт при этом сохраняет такую классификацию в отношении регионального отделения партии.

Ранее Life.ru сообщал, что АдГ одержала историческую победу на выборах в Саксонии-Анхальт, набрав 43,8% голосов. Этот результат стал рекордным для партии на земельных выборах. ХДС занял второе место с 17,2%, после чего расстановка сил в региональном парламенте заметно изменилась.