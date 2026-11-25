Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* прокомментировал сообщения о разногласиях внутри украинской переговорной команды цитатой из повести Михаила Булгакова «Собачье сердце». Отвечая на вопросы журналистов, он посоветовал не читать советские газеты перед сном.

«Не читайте советских газет на ночь», — заявил Буданов*, обыграв известную реплику профессора Преображенского из произведения Булгакова.

Вопрос журналистов касался сообщений о разногласиях между руководителем Офиса президента и главой парламентской фракции «Слуга народа» Давидом Арахамией. Ранее украинские СМИ писали, что у них якобы существуют разные подходы к переговорному процессу с Россией, в частности к обсуждению будущего Донбасса.

Ранее Кирилл Буданов* заявил, что Украина обсуждает с Россией возможность проведения новых гуманитарных эвакуаций жителей населённых пунктов Запорожской и Херсонской областей, находящихся под контролем российских войск. Речь идёт о продолжении гуманитарной операции по примеру эвакуации из Алешек. Тогда при посредничестве первой леди США Мелании Трамп сторонам удалось согласовать временное прекращение огня, доставить гуманитарную помощь и вывезти мирных жителей.