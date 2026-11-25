Украина обсуждает с Россией возможность проведения новых гуманитарных эвакуаций жителей населённых пунктов Запорожской и Херсонской областей, находящихся под контролем российских войск. Об этом заявил глава офиса президента Украины Кирилл Буданов*.

Речь идёт о продолжении гуманитарной операции по примеру эвакуации из Алешек. Тогда при посредничестве первой леди США Мелании Трамп сторонам удалось согласовать временное прекращение огня, доставить гуманитарную помощь и вывезти мирных жителей.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что Украина передала американской стороне обновлённый список из 15 населённых пунктов, где Киев предлагает провести гуманитарные миссии. В перечень вошли девять населённых пунктов Херсонской области и шесть — Запорожской.

Параллельно Владимир Путин предлагал организовать эвакуацию мирных жителей из Константиновки в ДНР по аналогичному сценарию. Зеленский отверг эту инициативу, заявив, что Москва таким образом добивается ухода украинских подразделений из города.

Ранее Life.ru сообщал, что США поддержали предложение России о гуманитарной миссии в Константиновке. Однако, как отмечал Песков, противоречивые заявления украинских властей не свидетельствовали об их готовности присоединиться к операции.