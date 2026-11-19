США поддержали идею гуманитарной миссии в Константиновке, но Киев пока не выразил готовности участвовать. Так реакцию сторон описал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В целом американцами эта инициатива поддержана, но вы, опять же, слышите тишину на этот счёт из Киева. Точнее не тишину, а весьма противоречивые заявления», — сказал он.

По его оценке, они противоречат друг другу и не свидетельствуют о желании присоединиться к предложенной операции.

Ранее Владимир Путин предложил организовать эвакуацию мирных жителей Константиновки на встрече с американскими переговорщиками 12 ноября. По оценке президента, в городе остаются около 400–500 человек, а на разминирование дорог для их безопасного выезда потребуется пять суток. Уже на следующий день украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил о сложностях с проведением такой операции, сославшись на географические особенности населённого пункта.