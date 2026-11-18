Россия приветствовала бы любую помощь в организации гуманитарной операции в Константиновке ДНР. Москва готова принять содействие всех, кто заинтересован в проведении акции для мирных жителей. Об этом помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил в комментарии ИС «Вести» в китайском Шэньчжэне.

«Помощь любых сторонников проведения такой встречи, такой гуманитарной акции [в Константиновке] будет приветствоваться», — сказал представитель Кремля.

Речь идёт о предложении Владимира Путина организовать гуманитарную миссию в Константиновке по примеру операции в Алёшках. Российский лидер озвучил инициативу 12 ноября во время переговоров с американскими представителями Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. По словам президента, в городе остаются порядка 400–500 мирных жителей, нуждающихся в помощи.

Путин предложил привлечь к подготовке акции уполномоченных по правам человека России и Украины, а также обеспечить безопасный выход гражданских лиц. По его словам, российской стороне потребуется около пяти суток для разминирования территории. Предполагается, что за ходом миссии смогут наблюдать международные журналисты и правозащитники.