Ушаков: Россия приветствует любую помощь в гуммиссии в Константиновке
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Россия приветствовала бы любую помощь в организации гуманитарной операции в Константиновке ДНР. Москва готова принять содействие всех, кто заинтересован в проведении акции для мирных жителей. Об этом помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил в комментарии ИС «Вести» в китайском Шэньчжэне.
«Помощь любых сторонников проведения такой встречи, такой гуманитарной акции [в Константиновке] будет приветствоваться», — сказал представитель Кремля.
Речь идёт о предложении Владимира Путина организовать гуманитарную миссию в Константиновке по примеру операции в Алёшках. Российский лидер озвучил инициативу 12 ноября во время переговоров с американскими представителями Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. По словам президента, в городе остаются порядка 400–500 мирных жителей, нуждающихся в помощи.
Путин предложил привлечь к подготовке акции уполномоченных по правам человека России и Украины, а также обеспечить безопасный выход гражданских лиц. По его словам, российской стороне потребуется около пяти суток для разминирования территории. Предполагается, что за ходом миссии смогут наблюдать международные журналисты и правозащитники.
Ранее Life.ru сообщал, что Уиткофф и Кушнер поддержали предложение Путина о проведении новой гуманитарной операции. При этом украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец указал на сложности с обеспечением режима тишины в Константиновке. Он подчеркнул, что из-за географических особенностей города организовать миссию будет труднее, чем в Алёшках, а подготовку необходимо согласовывать с военными. Уже 17 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил об отсутствии положительного ответа Киева на российскую инициативу.
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