Американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер поддержали предложение президента России Владимира Путина организовать гуманитарную миссию в Константиновке по примеру операции в Алёшках. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков по итогам переговоров в Кремле.

«Американские переговорщики активно поддержали предложение Путина распространить практику успешно проведённой гуманитарной операции в Алёшках на Константиновку», — сказал журналистам представитель Кремля.

Предложение прозвучало 12 ноября во время встречи Путина с американскими переговорщиками. Российский президент выступил за организацию гуманитарной миссии с участием уполномоченных по правам человека России и Украины.

Глава государства также обратил внимание на ситуацию с мирными жителями Константиновки. По его оценке, в городе остаются около 400–500 гражданских лиц, которым необходима помощь.

Переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером продолжались около двух с половиной часов. Стороны обсуждали вопросы урегулирования конфликта на Украине, включая гуманитарное взаимодействие.