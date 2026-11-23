Россия продолжит помогать мирным жителям Константиновки в ДНР даже в случае отказа Киева участвовать в совместной гуманитарной миссии. Москва по-прежнему готова организовать операцию, хотя ответа украинской стороны на соответствующее предложение так и не получила. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге 23 ноября.

«Какой-то реакции от киевского режима мы не получали. Но вы были свидетелями нескольких заявлений Зеленского и других [представителей Киева], которые скорее свидетельствуют о нежелании продолжать такую практику», — отметил представитель Кремля.

При этом отсутствие договорённостей с украинской стороной, по словам Пескова, не означает прекращения помощи гражданскому населению. Он подчеркнул, что Россия сохраняет готовность к гуманитарной операции, а российские военные продолжат содействовать эвакуации людей из опасной зоны.

С инициативой организовать гуманитарную миссию в Константиновке 12 ноября выступил Владимир Путин. Президент предложил использовать опыт совместной российско-украинской операции в Алешках Херсонской области. По его оценке, в Константиновке остаются около 400–500 мирных жителей, а для подготовки безопасных путей эвакуации потребуется пять суток на разминирование.

Ранее Life.ru сообщал, что США поддержали предложение России о гуманитарной миссии в Константиновке. Однако, как отмечал Песков, противоречивые заявления украинских властей не свидетельствовали об их готовности присоединиться к операции.