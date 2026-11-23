Российские военнослужащие Южной группировки войск помогли девяти мирным жителям покинуть Константиновку в ДНР. Во время эвакуации бойцам пришлось переносить на себе пожилых женщин, которые уже не могли самостоятельно идти. Подробности операции раскрыли в Министерстве обороны РФ.

Перед началом вывода гражданских специалисты обследовали предполагаемый путь следования и обезвредили обнаруженные взрывоопасные предметы. Первую часть маршрута люди преодолевали пешком под прикрытием российских ударных беспилотников, защищавших группу от возможных атак с воздуха.

Однако ухудшение погодных условий осложнило использование дронов. Тогда непосредственное сопровождение взяли на себя военнослужащие. Они помогали пожилым женщинам передвигаться по опасным участкам, придерживая их за руки. Когда у эвакуируемых закончились силы, солдаты стали переносить их на спинах.

Последний отрезок пути гражданские преодолели на военной технике. После прибытия в пункт временного размещения всех девятерых обеспечили необходимой помощью.

Ранее Life.ru сообщал об эвакуации почти 50 мирных жителей из Константиновки бойцами полка «Север-Ахмат». По словам военнослужащих, спасательные операции осложнялись атаками беспилотников и минированием дорог. Выведенных из опасной зоны людей доставляли в пункты временного размещения, обеспечивали питанием и помогали встретиться с родственниками.