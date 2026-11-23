Украинские подразделения беспилотной авиации столкнулись с серьёзными потерями на сумском направлении. Особенно тяжёлая ситуация, по информации российской стороны, складывается среди операторов дронов из формирований территориальной обороны и пограничной службы. Об этом сообщает телеграм-канал «Северный ветер».

Одной из причин значительных потерь стала недостаточная подготовка личного состава. Большинство военнослужащих направили непосредственно в район боевых действий, не обеспечив необходимым обучением для выполнения поставленных задач.

«Большие потери несут расчёты БпЛА ВСУ бригад территориальной обороны и погранотрядов ГПСУ. Большинство из них были отправлены на фронт необученными», — сказано в сообщении.

Особенно много украинских специалистов по управлению беспилотниками было уничтожено в окрестностях населённого пункта Эсмань. При этом точное количество погибших операторов в сообщении не раскрывается.