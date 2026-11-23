Не успели освоиться: ВС РФ выкашивают украинские расчёты БПЛА в Сумской области
Расчёты операторов БПЛА ВСУ несут большие потери в Сумской области
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Украинские подразделения беспилотной авиации столкнулись с серьёзными потерями на сумском направлении. Особенно тяжёлая ситуация, по информации российской стороны, складывается среди операторов дронов из формирований территориальной обороны и пограничной службы. Об этом сообщает телеграм-канал «Северный ветер».
Одной из причин значительных потерь стала недостаточная подготовка личного состава. Большинство военнослужащих направили непосредственно в район боевых действий, не обеспечив необходимым обучением для выполнения поставленных задач.
«Большие потери несут расчёты БпЛА ВСУ бригад территориальной обороны и погранотрядов ГПСУ. Большинство из них были отправлены на фронт необученными», — сказано в сообщении.
Особенно много украинских специалистов по управлению беспилотниками было уничтожено в окрестностях населённого пункта Эсмань. При этом точное количество погибших операторов в сообщении не раскрывается.
Ранее Life.ru рассказывал об ударах российских войск по позициям ВСУ в Сумской области, в том числе возле Эсмани. Авиация, артиллерия и беспилотники группировки «Север» атаковали скопления украинских военнослужащих и техники. По данным российской стороны, за сутки противник потерял свыше 120 человек, средства радиоэлектронной борьбы, автомобили и беспилотные аппараты.