Российские военные нанесли удары беспилотниками по двум железнодорожным локомотивам в районе станции Днепродзержинск Днепропетровской области. Техника использовалась для перевозки вооружения и военной техники украинской армии.

Минувшей ночью российские войска атаковали объекты энергетической, логистической и портовой инфраструктуры Украины, а также морские суда, задействованные в интересах ВСУ. Одной из целей стала железнодорожная техника в Днепропетровской области. В результате ударов были поражены два локомотива, обеспечивавших военные перевозки.

«Кроме того, в районе ж/д станции «Днепродзержинск» Днепропетровской области поражены два железнодорожных локомотива, используемых в интересах перевозки вооружения и военной техники для ВСУ», — говорится в сообщении.