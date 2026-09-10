У Украины не получиться победить в конфликте, нанося «дипстрайки» беспилотниками по территории России. Об этом заявил глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*. По его словам, такие удары могут быть лишь поддержкой для основного театра боевых действий или средством принуждения.

«Но они действуют только в комплексе с другими формами классических военных действий», — сказал экс-глава ГУР МО Украины.

В то же время Россия, продолжил Буданов*, перешла в «воздушное» контрнаступление и резко нарастила удары по Украине с применением баллистических ракет и реактивных беспилотников. ВСУ очень сложно сбивать такие цели, признал он. Также ВС РФ заблокировали черноморские порты Незалежной.

Помимо очевидных проблем на поле боя и в воздухе, на Украине фиксируется нехватка ликвидности в бюджете. Министр финансов Сергей Марченко честно предупредил, что скоро в Незалежной, несмотря на все кредиты и денежные вливания, могут начаться задержки социальных выплат.

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