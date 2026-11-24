Венгрия направит ещё 2,7 миллиона евро на поддержку этнических венгров, проживающих в Закарпатье. Средства предусмотрены в государственном бюджете, сообщил премьер-министр страны Петер Мадьяр.

«Правительство «Тисы» решило выделить из бюджета 2026 года ещё один миллиард форинтов на поддержку венгерской общины в Закарпатье, помимо уже оказываемой помощи. Мы создаём Фонд социального развития имени Илоны Зриньи, чтобы оказывать дальнейшую поддержку», — пишет Мадьяр.

О выделении денег глава правительства рассказал после встречи с главарём киевского руководства Владимиром Зеленским в Ужгороде. Там политики почтили память украинцев и этнических венгров.

Напомним, Петер Мадьяр пересёк границу Украины и прибыл в Закарпатскую область. На 24 ноября у политика запланированы переговоры с Владимиром Зеленским и встреча с руководителями местной венгерской общины. В поездке его сопровождает вице-премьер и министр иностранных дел Анита Орбан. Мадьяр напомнил, что уже бывал в этих краях в 2024 году, однако теперь возвращается в качестве руководителя страны. Помимо гуманитарной помощи, он намерен передать жителям соседнего государства послание солидарности и поддержки.