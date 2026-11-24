Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр пересёк границу Украины и прибыл в Закарпатскую область. О начале визита глава правительства рассказал в социальных сетях.

На 24 ноября у политика запланированы переговоры с Владимиром Зеленским и встреча с руководителями местной венгерской общины. В поездке его сопровождает вице-премьер и министр иностранных дел Анита Орбан. Вместе они намерены посетить несколько учреждений национального меньшинства.

Мадьяр напомнил, что уже бывал в этих краях в 2024 году, однако теперь возвращается в качестве руководителя страны. Помимо гуманитарной помощи, он намерен передать жителям соседнего государства послание солидарности и поддержки. Нынешний визит в регион стал первым для главы правительства Венгрии с 2015 года.

Напомним, ранее Мадьяр рассказал о предварительных договорённостях с Зеленским относительно места проведения переговоров. Политики обсудили этот вопрос во время короткой беседы на полях саммита Европейского политического сообщества в Дублине. Их разговор продолжался около 10–15 минут, после чего согласованием деталей занялись дипломатические ведомства.