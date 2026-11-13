Ни Киев, ни Будапешт: Мадьяр предложил Зеленскому встретиться в Закарпатье
Мадьяр договорился обсудить встречу с Зеленским в Закарпатье до конца ноября
Петер Мадьяр и Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Civic Lens, UkrPictures
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр сообщил о планах провести встречу с Владимиром Зеленским в Закарпатье, где проживает многочисленная венгерская община. Организовать переговоры стороны рассчитывают уже в конце ноября. Об этом глава венгерского правительства рассказал в эфире радио Kossuth.
По словам Мадьяра, вопрос обсуждался во время короткой беседы с Зеленским на саммите Европейского политического сообщества в Дублине. Разговор политиков продолжался около 10–15 минут.
«В качестве места проведения нашей встречи обсуждался не Будапешт и не Киев, а Закарпатье. В настоящее время министры иностранных дел проводят согласования, чтобы выяснить, можно ли организовать эту встречу уже в конце ноября», — заявил венгерский премьер.
Конкретная дата переговоров пока не определена. Дипломатические ведомства двух стран продолжают согласовывать место и условия их проведения.
Мадьяр и прежде предлагал встретиться с Зеленским в закарпатском Берегово, где проживает значительное число этнических венгров. По мнению премьера, выбор такого места имел бы символическое значение для отношений двух государств.
После прихода к власти в апреле 2026 года Мадьяр взял курс на улучшение отношений с Киевом, которые заметно ухудшились при предыдущем правительстве Виктора Орбана. Одним из главных спорных вопросов оставались языковые и образовательные права венгерского меньшинства на Украине.
В июне стороны продвинулись в обсуждении восстановления прав закарпатских венгров, после чего Будапешт смягчил свою позицию по переговорам о вступлении Украины в Евросоюз.
Ранее Life.ru сообщал, что Венгрия и Украина договорились вывести двусторонние отношения на новый уровень после встречи Мадьяра и Зеленского в Брюсселе. Переговоры прошли 16 октября. Одной из центральных тем стало положение венгерского национального меньшинства в Закарпатье, включая защиту его языковых и образовательных прав.